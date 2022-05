El Pi pressiona perquè la Llei Turística s'aprovi «com més aviat millor»

El Pi-Proposta per les Illes Balears a favor de l'aprovació de la llei turística el més aviat possible. Així ho ha anunciat Josep Melià, el portaveu de la formació al Parlament, «volem que s'apliquin el més aviat possible les millores que hem pactat amb el Govern, el canvi d'ús, la modernització hotelera, la pròrroga per cinc anys dels plurifamiliars que realitzen lloguer vacacional».

Així mateix, el portaveu ha declarat que endarrerir l'aprovació de la llei «no és un bon camí per El Pi. Consideram que és imprescindible que les millores que s'han introduït a la llei turística siguin una realitat», i ha afegit que «la nostra postura serà coherent amb l'aprovació immediata de la llei, ja que pensam que els aspectes positius que s'han incorporat amb la tramitació han de tenir el reflex a la realitat».