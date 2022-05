El Pi proposa la creació d’una oficina tècnica i administrativa per a assessorar les pimes en matèria d’innovació

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha proposat que la nova Llei de la Ciència contempli la creació d’una oficina tècnica i administrativa per a assessorar les pimes en matèria d’innovació.

Així ho ha explicat Josep Melià, portaveu de la formació al Parlament: «La seva funció principal, a més d’assessorar a les petites i mitjanes empreses, seria la redacció de projectes i la preparació de documentació per la participació en les convocatòries de fons tan estatals com de les institucions europees, que és un dels grans hàndicaps que tenen les Pimes per a participar i per a poder optar a recursos per a fer innovació».

En aquest mateix sentit, el portaveu ha demanat el compromís de la Conselleria a l’hora d’elaborar guies pràctiques i protocols en relació a les convocatòries dels fons europeus i estatals: «Són tan incompressibles i complexes que si no són simplificades i traduïdes a un llenguatge planer moltes vegades no són aprofitades pel nostre teixit productiu».

Amb tot, Melià també ha incidit que les petites i mitjanes empreses s’incorporin a la futura fundació que la Llei de la Ciència contempla: «És important que hi hagi vocals nomenats per les empreses tecnològiques associades a CAEB i a PIMEM. Necessitam cogovernança publicoprivada en temes d’investigació».

El Pi en total ha presentat 34 esmenes: «El que hem pretès amb les esmenes d’El Pi és donar més rellevància a la investigació privada, no només la investigació correspon als poders públics, sinó que s’ha d’incentivar i aconseguir instrumentalitzar els canals perquè el sector privat tengui una participació rellevant en aquesta política d’innovació».