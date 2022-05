[VÍDEO] La presidenta del Congrés de Diputats apaga els micròfons d'Albert Botran per expressar-se en català

Aquest dimarts en el Congrés de Diputats, Albert Botran ha estat interromput per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, fins que li han retirat el torn de paraula i apagat els micròfons per expressar-se en la seva llengua, el català.

La intervenció del diputat de la CUP començava citant el rei emèrit Juan Carlos I «A ningú se li va oblidar mai parlar en castellà», frase que només ha pogut acabar en castellà, ja que la presidenta l'ha interromput cada vegada que ho feia en llengua catalana.

A les seves xarxes socials, Botran ha denunciat que és la tercera vegada en la legislatura que li retiren la paraula al Congrés per parlar en català.

“A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano” va dir Joan Carles I el Regatista. Una mentida integral per qui conegui la història d’Espanya i d’Amèrica. I fins a dia d’avui, que per tercera vegada en la legislatura m’han retirat la paraula al Congrés per parlar en català 👅 pic.twitter.com/JXFWMsTEig