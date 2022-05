Podem Palma es planta davant l'ampliació de l'aeroport per part d'Aena

Podem Palma es planta davant l'anunciada ampliació de l'aeroport per part d'Aena. El Consell de Cercles de la formació a la capital ha decidit aquest dimarts, per consens, «dur a terme totes les accions necessàries per tal d'evitar-la». Així, també s'ha reiterat la postura contrària a «qualsevol reforma que impliqui incrementar la pressió sobre el territori».

Segons el portaveu, Jesús Jurado, Palma «no pot suportar la saturació que implica continuar apostant per un creixement il·limitat». Una saturació, ha dit, que «ens empeny al desastre ecològic i a la pèrdua de qualitat de vida per a les persones residents».

En aquest sentit, des del Consell de Cercles en el seu conjunt s'ha apostat per «la necessitat de fer decréixer la saturació, i això implica no fer més gran el portal pel qual accedeixen a Mallorca milions de persones cada any». Davant la intenció d'Aena de tornar a invertir en l’aeroport de Palma, des de la formació s'ha suggerit que «ho faci en energies renovables solaritzant els sostres, i apostant pel transport col·lectiu o per més eficiència energètica», han afirmat.

Per a Podem Palma, la «sobredimensió» del sector turístic en el model econòmic de Palma i de Mallorca «ha de ser enfocada seriosament, sense preses de pèl a la ciutadania». Així, han dit, a banda de potenciar altres sectors econòmics per a donar-los més pes, l’oferta «haurà de decréixer si volem anar en consonància amb les necessitats de la lluita contra el canvi climàtic i d'una diversificació econòmica que no ens faci tan depenents del sector turístic».