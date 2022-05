Cladera: «Els fons europeus han de ser un accelerador cap a un nou model econòmic i turístic més sostenible»

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha defensat «l'oportunitat històrica que suposen els Fons Europeus per a Mallorca» a la taula de debat 'Fons Europeus per a la recuperació. La importància de la transformació digital' dins la V Conferència de presidències de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, que ha conclòs aquest divendres a València.

En total són 76 milions € d'inversió, entre projectes aprovats i en tràmit, els que arribaran a Mallorca amb els Fons Europeus, «amb l'objectiu que arribin a tots els racons de l'illa per construir tots junts una recuperació justa i un futur més sostenible», ha remarcat la presidenta.

«Els projectes finançats amb fons europeus han de ser un accelerador cap a un nou model de desenvolupament econòmic i turístic més sostenible, amb iniciatives que fomentin la circularitat, la reconversió de zones madures dirigides al turisme esportiu, i la digitalització i conversió de Mallorca en una destinació intel·ligent», ha afegit Cladera.

El Consell vol aprofitar l'oportunitat històrica que suposen els Fons Europeus per accelerar la transició cap a un model de desenvolupament més sostenible. «Volem ser pioners en sostenibilitat i circularitat per liderar el turisme del futur, un turisme que tingui cura del nostre entorn, dels turistes, dels residents, i dels treballadors i treballadores», ha puntualitzat la presidenta del Consell.

Per altra banda, Catalina Cladera també ha destacat que l'Observatori del Turisme Sostenible i la Destinació Turística Intel·ligent «són les dues eines que fan possible el disseny d'un nou model turístic a Mallorca». L'Observatori del Turisme Sostenible permet aconseguir dades reals i objectives per mesurar l'impacte econòmic, social i mediambiental del turisme a l'illa, i comprovar la sostenibilitat de Mallorca com a destinació turística, i actuar en conseqüència.

Cladera també ha volgut remarcar l'aposta del Consell per convertir Mallorca en una destinació turística intel·ligent. «La digitalització es pot convertir en una palanca de modernització del sector», ha apuntat la presidenta. De moment ja hi ha tres destinacions intel·ligents a l'illa –Palma, Calvià i Santa Margalida-, però el Consell ja ha iniciat els tràmits perquè 26 municipis més també ho siguin.

La presidenta del Consell ha compartit taula de debat amb César Rico, president de la Diputació de Burgos; Carmela Silva, presidenta de la Diputació provincial de Pontevedra; Miguel Ángel Gallardo, president de la Diputació provincial de Badajoz; José Manuel Baltar Blanco, president de la Diputació d'Ourense; Santiago Cabañero, president de la Diputació provincial d'Albacete; i José María Barrios, de la Diputació de Zamora.

A la jornada d'ahir de la conferència Cladera va visitar la seu de la Diputació de València, on va ser rebuda pel seu president, Antoni Gaspar, i on va signar en el llibre d'honor. La V Conferència de presidències de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars es va obrir en sessió inaugural ahir dijous, amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig.