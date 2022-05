Més per Menorca acorda amb el Govern que no s’apliqui a l’illa el règim de canvi d’ús dels hotels

Més per Menorca ha negociat i acordat amb el Govern que a Menorca no s’apliqui el nou article introduït a la futura Llei Turística –arran de l’acord d’Armengol amb El Pi i la Federació Hotelera de Mallorca– anunciat aquest dimarts i que suposa que els establiments turístics obsolets puguin fer un canvi d’ús per a reconvertir-se en edificis residencials. Els menorquinistes consideren que aquesta mesura està pensada només per a salvar els beneficis dels hotelers i els propietaris de terrenys, encara que açò impliqui més consum de territori.

Tot i que Més per Menorca va donar suport al Decret Llei 3/2022 de mesures de circularitat en el turisme perquè valorava de forma positiva la moratòria per a aturar el creixement en nombre de places, el partit va quedar emplaçat a negociar amb posterioritat altres aspectes.

Així doncs, Més per Menorca no ha format part de la negociació que ha fet el Govern d’Armengol amb els regionalistes d’El Pi i els hotelers, sinó que ha acordat, al marge, que a Menorca no es pugui fer el canvi d’ús o que, com a màxim, només es pugui fer en zones amb nuclis urbans ja consolidats. Els ecosobiranistes estan pendents d’arribar a l’acord sobre el redactat definitiu, que s’incorporaria durant el tràmit a la ponència al Parlament, la qual s'espera que acabi els seus treballs aquesta mateixa setmana.

Segons el diputat Josep Castells, Més per Menorca ha lluitat per a «situar l’illa fora d’aquest acord de l’Executiu amb la dreta i els hotelers perquè corríem el risc de crear guetos d'habitatges en zones turístiques que no tenen la dotació dels serveis públics bàsics necessaris per a viure-hi amb dignitat: recursos sanitaris, educatius, transport públic o oferta comercial». «Fer un canvi d'ús sense control podria conduir-nos a la situació de Mallorca, on hi ha zones turístiques amb població consolidada tot l’any», ha afegit el diputat.

«L’accés a l'habitatge és una de les prioritats polítiques de Més per Menorca, tal com hem demostrat amb la feina i fites aconseguides, però tenim clar que l’habitatge s'ha de crear en els nuclis urbans, on encara hi ha molts habitatges buits i hi queden molts solars per desenvolupar. Les zones turístiques no poden evolucionar cap a un ús residencial, amb més consum de territori i sense els serveis bàsics», ha insistit Castells.