En marxa l'Acord del Túria entre MÉS per Mallorca, Compromís, Más País, la Chunta Aragonesista i Verdes Equo

MÉS per Mallorca, Más País, Verdes Equo i la Chunta Aragonesista han estat convidades a València per Compromís per tal d’aprofundir en el treball conjunt i la capacitat de trobar les millors solucions per als respectius territoris i a fer-ho «en peu d’igualtat des dels nostres territoris i en tots els espais d’actuació comuna per a continuar posant la política al servei de les persones en igualtat i de la mà dels moviments socials de casa nostra».

L’Acord del Túria suposa una ampliació de la Declaració de Saragossa, signada a la tardor de 2021 que ara compta amb la formació ecosobiranista mallorquina. Aquest text s’emmarca en sis eixos de treball polític com: garantir un autogovern efectiu, un finançament just, l’enfortiment dels servicis públics, la transició ecològica ambiciosa, la sobirania energètica justa i sostenible, la cultura de la pau i la lluita feminista i una economia al servei de les persones.

A la trobada on han assistit membres de les organitzacions signants com Jaume Alzamora i Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca; Íñigo Errejón, diputat-portaveu de Más País al Congrés; Joan Baldoví, diputat-portaveu de Compromís al Congrés; Isabel Lasobras, secretària general de la Chunta Aragonesista; i Inès Sabanes, diputada de Verdes Equo al Congrés.

El secretari general dels ecosobiranistes mallorquins, Jaume Alzamora, ha destacat que «en un dia assenyalat com el Dia d’Europa en què cal reivindicar l’Europa dels pobles, social i solidària la voluntat dels partits signants és establir un espai de coordinació política de forces d’esquerres, feministes i ecologistes arrelades als nostres països que, des del reconeixement mutuu i la no ingerència en la dinàmica de cadascú, puguin cooperar».

Per la seva banda el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha defensat que l’Acord del Túria es basa en forces que «creuen fermament en l’autogovern i el finançament just per a tots els pobles de l’Estat com a vehicle per a assolir els drets socials i el benestar econòmic en el marc d’un Transició Ecològica justa i feminista».