Armengol diu ara: «Tornarem a guanyar les eleccions el 2023 perquè el PSOE és el partit de l'equilibri i l'estabilitat»

El PSIB-PSOE ha reunit aquest dissabte per primera vegada en l'actual mandat i de manera presencial el Consell Polític, màxim òrgan de decisió entre congressos, i que ha estat encapçalat per la secretària general del partit i presidenta del Govern, Francina Armengol. Els membres del Consell Polític també han aprovat la composició de la mesa de l'òrgan, que presidirà Vicenç Thomàs.

La secretària general ha començat la seva intervenció donant l'enhorabona als membres del Consell Polític i, en especial, a la mesa de l'òrgan i la seva presidència, però també a tots els secretaris generals i executives de les federacions insulars i les agrupacions locals, que just han acabat els processos de renovació de les direccions.

«Acabam el cicle de congressos i en començam un de nou, constituint l'òrgan de decisió màxima del partit i que ha de ser un òrgan viu de debat, de proposta, d'il·lusió i de força per seguir solucionant els problemes de la gent», ha ressaltat Armengol.

La presidenta també ha aprofitat la seva intervenció per defensar el PSIB-PSOE com el partit «de l'equilibri, el que dona estabilitat real a la gent, el que té un projecte clar, el que sap cap a on volem anar i l'únic que sap molt bé quan ha d'estar i què ha de fer quan la gent pateix».

En aquest sentit, Armengol ha insistit que «les dades ens donen la raó», en referència a les dades d'atur i ocupació del mes d'abril conegudes aquesta setmana. «En un moment d'inestabilitat, amb una crisi sanitària i una guerra a Europa, no hem dubtat d'on havíem de ser: traçant el major escut social traçat mai», ha recordat Armengol, qui ha destacat que «sense els socialistes als governs no podríem estar parlant d'això».

«Que la gent tengui feina i de més qualitat és una magnífica notícia per la qual hem lluitat i ens hem deixat la pell», ha ressaltat Armengol, alhora que ha posat de relleu que les Balears estan liderant el creixement econòmic.

Respecte d'això, Armengol ha censurat el fet que «la dreta ha fet creure que gestiona millor l'economia, però el seu 'mantra' s'ha desmuntat, perquè tenim les millors xifres d'ocupació perquè fa set anys que estam governant».

A més a més, la secretària general ha criticat que l'única proposta del PP sigui abaixar impostos, en qualsevol circumstància. «Ja està bé, s'han de dir com són les coses», ha censurat Armengol, recordant que el PP «sempre fa el mateix». «Des de l'oposició diuen que abaixaran els impostos, però quan governen els apugen tots i lleven totes les deduccions fiscals, excepte una: per a assegurances privades», ha assegurat.

En contra d'això, Armengol ha recordat que són els governs progressistes els que fan deduccions fiscals o rebaixes fiscals «a qui ho necessita i quan ho necessita», posant d'exemple els impostos a la llum o als carburants, que s'han aprovat amb el vot en contra de la dreta.

Armengol també s'ha referit en la seva intervenció a la nova llei turística de les Balears, assegurant que allò que volen és «garantir el creixement econòmic per a tothom», motiu pel qual es prenen «decisions valentes».

«Volem revalorar les places turístiques perquè siguin de qualitat i donin més rendibilitat, perquè volem seguir vivint del turisme i que els nostres fills i els nostres nets tenguin una feina digna», ha detallat. Així mateix, s'ha demanat «quin turisme vol la dreta», perquè amb les esmenes presentades a la llei turística «només volen incentivar el turisme d'excessos».

Abans d'acabar la seva intervenció, Armengol ha recordat que el PSIB-PSOE «és el partit de l'equilibri i el seny, rigorós per excel·lència, el que té clar la societat que volem i el que és capaç de connectar amb la societat que representa perquè coneix les singularitats de totes les illes: aquest és el valor del nostre partit, que som coherents i que sabem per què vàrem néixer fa 143 anys, per defensar els drets dels treballadors i les treballadores».

En referència a l'alternativa de govern, que representen la dreta i la ultradreta, ha recordat que «els drets i les oportunitats no es regalen, sinó que es lluiten cada dia i es defensen cada dia, a cada racó», posant d'exemple «el que està passant als Estats Units amb el dret a l'avortament». «Volen fer-nos tornar enrere i no ho permetrem», ha insistit.

A més, el Consell Polític ha debatut quatre propostes de resolució, dues del PSIB-PSOE i dues de Joventuts Socialistes de les Illes Balears, amb motiu del Dia d'Europa, en suport a les accions del Govern i del Govern espanyol per donar resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna, en suport de les polítiques actives d'ocupació de l'Executiu i en suport a les mesures per abaratir el preu de la llum.