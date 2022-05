MÉS-Estimam Palma insisteix que l’acord de tres creuers al dia com a màxim és insuficient

Una vegada que la Conselleria de Turisme, el Govern espanyol i les principals empreses navilieres han signat un acord per a limitar l’arribada de creuers a Palma a tres al dia i 8.500 passatgers, MÉS-Estimam Palma insisteix que aquesta xifra és «del tot insuficient, i més quan un pot ser un megacreuer amb capacitat per a més de 5.000 persones».

Aquestes xifres s’acosten molt a les de 2019, quan s’arribà a 310.000 creueristes en un mes i els ciutadans patiren una gran sensació de saturació a Palma. Per això, la formació ecosobiranista remarca que la seva aposta és un màxim de dos creuers i 6.000 passatgers al dia.

«Exigim un decreixement més gran en l’arribada de creuers. Els interessos dels mercats no poden estar per damunt del bé comú, l’interès general i la sostenibilitat humana i ambiental. No podem mantenir els antics models del passat que mercantilitzen la ciutat i l’illa i impacten negativament en la qualitat de vida i en el territori», assenyala la portaveu de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol.

La formació ecosobiranista critica que aquest acord només implica una reducció del 14,5% en l’arribada de creuers de més de 500 passatgers respecte de 2019: es passarà de 538 a 460. Si es compten tots els vaixells, inclosos els que transporten menys de 500 persones, la reducció és encara més minsa i es limita a un 13% (de 594 a 518).

Aquest acord permetrà que arribin a Palma 8.500 passatgers cada dia, 59.500 a la setmana i 263.500 al mes. Quant al màxim de 6.000 creueristes al dia que proposa MÉS-Estimam Palma, Truyol considera que aquesta xifra és «absolutament raonable», ja que «permet activitat, però amb mesura».

A més, aquest acord amb les navilieres no és vinculant, sinó que depèn de la voluntat de les parts implicades. «Exigim sobirania per a decidir sobre les portes d’entrada i sortida de casa nostra, i que el Govern espanyol aposti per una regulació valenta», ha assegurat Truyol. «Volem una ciutat per a ser viscuda, i no un parc temàtic desnaturalitzat», ha afegit.

MÉS-Estimam Palma ha reiterat la necessitat que les institucions es plantegin la creació d’una Zona de Control d’Emissions (ECA) a la Mediterrània, tal com proposa Aliança Mar Blava. Segons Truyol, «aquesta àrea de control permetria limitar la contaminació de l’aire produïda pels vaixells, i aplicar estàndards més estrictes sobre les emissions per garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sector marítim i la protecció ambiental i social de les poblacions costaneres de la Mediterrània».

Aquesta àrea ECA ja existeix en altres costes, sobretot del nord d’Europa i Nord Amèrica, i permet exigir característiques tècniques i ambientals als vaixells, com per exemple: