L'Estat es compromet a traspassar les competències de gestió del litoral durant el pròxim semestre

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha mantingut aquest dijous al Consolat de Mar una reunió amb la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durant la qual la ministra ha mostrat el compromís del Govern de l'Estat de traspassar les competències de gestió del litoral durant el pròxim semestre. Així mateix, la presidenta i la ministra han compartit els avanços fets entre les dues institucions en relació amb altres temes relatius a la cogovernança i el lideratge de les Illes Balears en qüestions com la gestió dels fons europeus i la creació d'ocupació de qualitat.

Armengol ha destacat que gràcies al «treball conjunt» i al compromís de la ciutadania, les Illes Balears han aconseguit disminuir la taxa d'atur fins a arribar al 7 per cent, mentre que a l'Estat és del 13 per cent. S'ha creat feina i, a més, es tracta de treball de qualitat: «Hem romput la teoria que per sortir de les crisis se'n surt amb creació de treball precari, ja que nosaltres ho hem fet creant feina de qualitat», ha dit la presidenta, tot recordant que gràcies a la reforma laboral 8 de cada 10 nous contractes a les Illes durant el mes d'abril han estat indefinits i l'efecte que això té amb la gent jove. Pel que fa als fons europeus, la presidenta ha indicat que serviran per aconseguir «un model econòmic més diversificat, més just i més redistributiu».

Per la seva banda, la ministra Rodríguez ha posat les Balears com a exemple per a les altres territoris, ja que és «la locomotora que impulsa el creixement econòmic de l'Estat», a més de ser «la primera i la millor en la gestió dels fons europeus».

Durant la reunió també s'han tractat altres temes, com l'acord amb els sindicats per reclamar al govern de l'Estat mesures per millorar les condicions dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat.

La reunió entre la presidenta i la ministra també ha comptat amb la participació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, així com de la delegada del Govern espanyol, Aina Calvo.