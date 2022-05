Vox qualifica el pare Josep Massot de «monjo separatista»

Josep Massot i Muntaner, que va morir el passat 24 d'abril, va ser filòleg, historiador, assagista, editor, escriptor i director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però el feixisme tendeix al reduccionisme i el seu representant al Parlament, Jorge Campos, ha qualificat, enseu parlamentaria, durant la sessió de control al Govern, el pare Massot de «monjo separatista».

L'activista extremista s'ho ha fet venir bé per mesclar el pare Massot dins la seva pregunta al Govern sobre una manifestació de caçadors, per acusar la Presidenta del Govern de fugir-ne per «assistir al funeral del monjo separatista Josep Massot».

Francina Armengol ha respost al portaveu de Vox qualificant Massot de «referent intel·lectual». «A mi em pot insultar, perquè tenc l'esquena ampla, però no a una persona que ha mort recentment i que, a més, és un referent intel·lectual, perquè això no té cabuda en un parlament democràtic com aquest», ha dit la Presidenta, que ha afegit, «amb la intenció d'homenatjar els parlaments democràtiques, cal recordar que el monjo i historiador Massot era una persona íntegra, ambaixadora de la cultura catalana sí, però també de les Balears, a més d'un exemple per a molts, encara que vostè mai arribarà a la seva altura per a entendre-ho».