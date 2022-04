Prohens (PP) diu ara: «Pedro Sánchez s'ha estimat més pactar amb Bildu que abaixar imposts»

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, ha participat aquest dissabte a l'inici de la campanya informativa a peu de carrer sobre la seva proposta de reforma fiscal per abaixar imposts.

Prohens ha recordat que la seva llei de reforma fiscal suposaria un estalvi de 200 milions d'euros en imposts als ciutadans de les Balears, assenyalant que «malgrat els mantres de l'esquerra, amb els 340 milions d'euros de superàvit que va tenir Armengol el 2021, aquesta rebaixa d'imposts ja podria ser una realitat». «La posam a disposició del Govern per abaixar els imposts ara que els ciutadans s'enfronten a la inflació més gran i pujada de preus dels darrers 30 anys», ha manifestat la líder del PP des de la carpa ubicada a la Plaça Santa Pagesa de Palma.

«Alló que feim avui és començar la nostra campanya informativa a peu de carrer perquè la gent conegui la nostra proposta de reforma fiscal», ha detallat Prohens. «Des del PP fa mesos que estem a peu de carrer escoltant i avui som al carrer amb propostes», ha afegit.

Per la campanya, el PP ha repartit flyers, un amb el conjunt de la proposta, que inclou la rebaixa de mig punt de l'IRPF, noves deduccions o suprimir l'impost per a la compra d'habitatge per a menors de 30 anys, amb el títol 'Ara que tot puja és el moment d'abaixar imposts', i l'altre centrat en la proposta de supressió de l'Impost de Successions entre pares i fills, padrins i nets i entre cònjuges, amb el títol 'Per als meus fills, per als meus nets, per al Govern'. «Li hem donat un especial protagonisme, ja que hem detectat que és una proposta que genera interès, perquè la gent ho percep com un tema de justícia, que no pot ser que entre els teus hereus estiguin els teus fills, els teus nets i el Govern. Per això, el que feim és esborrar el Govern d'entre els hereus», ha explicat Prohens.

La presidenta del PP ha recordat que aquesta proposta ja s'ha duit a terme a comunitats on governa el seu partit, com ara Madrid, Andalusia, Galícia o Castella i Lleó i ha lamentat que el president estatal de la formació, Alberto Núñez Feijóo, «també ha proposat abaixar imposts davant la inflació, però ja hem vist com Pedro Sánchez l'ha despreciat i s'ha estimat més pactar amb Bildu».