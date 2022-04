MÉS reclama una llei per fiscalitzar la Casa Reial i que declari els seus béns i activitats

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha aprofitat aquest dimecres la visita dels Reis a Palma per reclamar un canvi legislatiu que permeti fiscalitzar els comptes de la Casa Reial i obligar el monarca a comparèixer com a cap d'Estat davant el Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha recordat que tot just aquesta setmana Felipe VI ha publicat la seva relació de béns i doblers. Una declaració patrimonial, ha dit Ensenyat, que s'ha fet de manera voluntària. «Entenem que això no pot fer-se d'aquesta manera i amb un criteri discrecional. Ha d'estar regulat per llei i ha de ser una obligació per al cap d'Estat», ha destacat.

Així ha emfatitzat per exigir que «els comptes de la Casa del Rei han de ser fiscalitzats pel Congrés dels diputats. No podem seguir amb l'opacitat que envolta a la Corona i més després de tots els escàndols en què s'ha vist involucrada la institució». Segons Ensenyat, «cal una modificació de la legislació perquè el cap de l'Estat comparegui al Congrés i expliqui en què gasten els doblers que el Monarca rep dels Pressupostos diversos càrrecs de la Casa del Rei».

Durant la roda premsa posterior a la Junta de portaveus Miquel ensenyat també ha assenyalat que també cal una modificació de la Llei General Pressupostària perquè el Govern hagi d'afegir annexos als Pressupostos per a aclarir exactament quants doblers de diferents partides acaben sent destinats de manera indirecta a la Prefectura l'Estat. «La ciutadania ha de saber quants doblers ens costa la monarquia. No podem continuar amagant en diferents partides el cost real».