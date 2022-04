Podem Balears: «Ha arribat l'hora d'una nova República»

Podem Balears ha assegurat aquest dijous que «ha arribat l'hora d'una nova República» i «d'implantar un nou sistema polític que garanteixi una democràcia participativa, neta, plena i lliure de privilegis, corrupció i impunitat».

L'àrea de Memòria Democràtica de la formació d'esquerres ha emès un comunicat aquest dijous amb motiu de l'aniversari de la proclamació de repúbliques, que va tenir lloc el 14 d'abril de 1931.

Amb motiu d'aquest aniversari, Podem ha expressat el seu «compromís amb les víctimes del franquisme» i amb «un nou horitzó republicà», a més ha destacat el seu «reconeixement a la forma de govern legal i legítim de la República».

Segons la formació, la República «va treballar intensament per a aconseguir una major justícia social i llibertats civils», però «tot va acabar amb un cop d'estat feixista que va provocar milers de morts, una guerra civil i una dictadura de gairebé 40 anys».

Mort el dictador, la monarquia borbònica ratificada per la Constitució de 1978, amb un rei nomenat i triat pel dictador Franco, ha estat la garantia de continuïtat de les estructures de poder establertes pel franquisme i de la impunitat del genocidi i crims franquistes», han assenyalat des de Podem.

La formació ha censurat que «la màxima institució de l'Estat, la monarquia borbònica, està tacada per la corrupció» i «la Constitució del 78 empara la seva inviolabilitat com a cap d'Estat per a ser investigat i jutjat durant el seu mandat». «No podem seguir amb una monarquia en ple segle XXI, una monarquia que no ha triat a ningú, que dins del seu ADN està intrínsecament vinculada a les clavegueres de l'Estat i que afecta les més altes instàncies», han afegit.

Crida a les esquerres a posar el debat damunt la taula

Des de Podem han assegurat que no entenen «forces polítiques suposadament d'esquerres no trobin adequat» posar el debat del model de govern «sobre la taula». «Si totes les forces d'esquerres reméssim en una mateixa direcció, podríem haver obert aquest debat de manera oficial fa molts anys», han apuntat.

En aquest punt, han criticat «la complicitat» del Partit Socialista en votar en el Congrés dels Diputats a la quinzena comissió d'investigació proposada per Unides Podem i altres vuit partits per investigar al rei emèrit.

«La complicitat del bipartidisme juntament amb l'extrema dreta va tornar a deixar patent que el sistema de les clavegueres de l'Estat està, desgraciadament, encara massa present, i que l'única manera de canviar-ho és posant sobre la taula una nova proposta que faci trontollar els fonaments d'aquells que, encara avui, en ple segle XXI, es creuen els senyors del país», han conclòs.