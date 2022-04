Armengol demana a Més per Menorca «màxima responsabilitat» i que «no abandoni» l'equip de govern del Consell

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha demanat aquest dilluns «màxima responsabilitat» a Més per Menorca i que «no abandoni» l'equip de govern del Consell Insular, que la formació ha donat per rompudes aquest diumenge, després que la presidenta de la institució, Susana Mora, decidís ajornar el ple extraordinari en el qual s'anava a debatre i votar la proposta de llei de la Reserva de la Biosfera.

Segons ha manifestat la presidenta Armengol en declaracions als mitjans de comunicació, «aquest Govern manté el seu compromís absolut amb el Consell de Menorca, al qual dona suport en la tramitació de la Proposició de Llei de Reserva de la Biosfera, encara que comparteix la decisió de la presidenta de la institució de posposar el ple fins a aconseguir tenir una iniciativa legislativa absolutament encaixada, des del punt de vista jurídic, en l'entramat institucional de les Balears i l'Estat, en el que respecte a l'àmbit potencial».

«El Consell de Menorca té el compromís d'aquest Govern perquè la Proposició de Llei de la Reserva de la Biosfera pugui tirar endavant el més prest possible, tal com s'ha expressat des de la institució insular que és la seva voluntat», ha remarcat Armengol, qui ha afegit que «el Govern seguirà treballant amb el Consell Insular perquè això sigui possible dins de les competències de cada un».

En aquest sentit, ha fet una crida a la «responsabilitat necessària» per «mantenir la unitat d'acció, de govern i de treball conjunt en moments com els actuals, marcats per la incertesa social que sofreix la població, que exigeix unitat als seus representants polítics».

De la mateixa manera, la presidenta del Govern ha apuntat que en el seu vocabulari «no existeix en xantatge polític», sinó que aposta per «les negociacions, els consensos i el diàleg», tal com «s'ha demostrat», ha continuat dient que «aquest ha estat l'executiu més descentralitzador de la història democràtica».

«El Govern seguirà fent feina en aquesta línia de negociació, consens i diàleg perquè creu en el federalisme», ha destacat i ha incidit que «com ha explicat la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, aquesta iniciativa s'ha d'encaixar en l'ordenament jurídic estatal i de les Balears».

Per acabar, la presidenta Armengol ha tornat a demanar «màxima tranquil·litat» a la ciutadania i «responsabilitat» a Més per Menorca, formació a la qual ha sol·licitat «no abandonar l'equip de govern del Consell».