El comitè local d'El Pi de Campanet abandona la formació per les discrepàncies amb la direcció

El comitè local d'El Pi-Proposta per les Illes Balears de Campanet ha emès un comunicat anunciant que abandonen la formació per les discrepàncies amb la direcció. Ho han fet explicant que després que el comitè local de Sant Llorenç des Cardassar presentés el mes d'octubre «unes preguntes per tal d'aclarir els fets que es produïren abans i durant el passat V Congrés Balear», encara no han rebut resposta.

«Avui dia encara no s'han pronunciat ni han fet cap mena de comunicació que faci

referència a les greus irregularitats que es varen donar», han declarat. És per això que han manifestat que no se senten «representats per uns òrgans de direcció que han manipulat, enganat, falsejat i fet ús dels estatuts segons l'hi ha convingut a ells».

Consideren que «unes persones que han estat part del problema mai poden formar part de la solució». Per això, «el comitè local d'El Pi de Campanet presenta la seva dimissió», es donen de baixa d'afiliats així com «el regidor que actualment té El PI a l'ajuntament de Campanet deixarà de representar aquest partit polític adreçant a la Batlia i secretària de l'ajuntament l'escrit corresponent per notificar la nova situació», han conclòs.