MÉS fa una crida a no ser còmplice dels discursos transfòbics: «Aquest discurs de l'odi destrueix les persones i segresta les voluntats»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha reiterat el compromís de la formació amb la comunitat trans* després de la polèmica per la presentació, a Palma, d'un llibre transfòbic aquest dijous. En aquest context, el portaveu ecosobiranista ha manifestat el seu suport a les diferents associacions i ha insistit que «com sempre farem costat a les seves reivindicacions».

De fet, Ensenyat ha recordat que les Illes Balears varen ser pioneres a l'hora d'aprovar una llei que reconeix i protegeix els drets de les persones transsexuals i transgènere i ha insistit a fer efectius els drets reconeguts. «El marc legal és clar i no podem fer cap enrere en aquest sentit. Més aviat tot el contrari, cal continuar avançant per guanyar en dignitat i respecte a tothom», ha remarcat.

En aquest context, el diputat de MÉS no ha qüestionat la llibertat d'expressió, però sí ha alertat que cal un compromís ferm per part del conjunt de la societat en contra del discurs de l'odi. «Aquest discurs de l'odi destrueix les persones i segresta les voluntats. És la negació de les llibertats individuals i col·lectives. I, el que és més greu: és la negació de la dignitat de les persones», ha emfatitzat Ensenyat. Finalment, el portaveu de MÉS ha fet una crida a no ser còmplices d'aquest tipus de posicionaments.