Denuncien que la UIB organitza una conferència transfòbica

Ben Amics i La Llave del Armario, les dues entitats que pertanyen a la FELGTBI+ a les Balears, han denunciat l'organització d'una conferència transfòbica a la Universitat de les Illes Balears i la presentació d'un llibre transfòbic per part dels mateixos autors a la Casa del Libro.

L'acte a la UIB, promogut per la directora de la Càtedra de Gènere de la UIB, Esperança Bosch, ha estat aprovada per la Junta de la Facultat de Psicologia. Les entitats pels drets LGTBI destaquen que condemnen la difusió d'aquest tipus de valors i remarquen que han fet els contactes pertinents amb el Rectorat que no valora la possible cancel·lació de l'acte perquè «s'ajusta a la normativa».

La conferència, amb el mateix nom del llibre: Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género, la faran a la UIB els mateixos autors, José Errasti i Marino Pérez aquest dijous a les 13 hores. A més, a l'horabaixa, faran una presentació del llibre en la Casa del Libro (Avingudes, Palma).

Per això, les entitats denunciants convoquen la ciutadania a una concentració pacífica davant la Casa del Libro aquest dijous a les 18.30 hores baix el lema 'Els carrers seran sempre nostres' així com varen fer quan Hazte Oir va dur l'autobús transfòbic.