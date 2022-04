Truyol creu que el procés judicial dels abocaments d'Emaya té una «causa política darrere»

La regidora Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha considerat que existeixen «causes polítiques» darrere de la decisió del titular del Jutjat d'Instrucció Número 12 de Palma, que ha dictat una interlocutòria en què aprecia indicis de delicte per part de Truyol pels abocaments d'aigües fecals a la badia de Palma.

Així s'ha expressat la també expresidenta d'Emaya aquest dimarts en roda de premsa, qui ha criticat que s'investiguin aquests abocaments «en anys molt concrets», ja que s'estan produint «des de fa anys», quan governaven altres equips, per culpa d'unes «estructures deficients».

En aquest punt, ha posat d'exemple algunes actuacions realitzades des de la seva àrea a partir del 2015, com són el tancament de les platges cada cop que hi havia un abocament, la neteja del sistema de pluvials de Palma o la recuperació del cànon de sanejament i la execució d'un col·lector interceptor, entre d'altres.

«Són només uns exemples de la feina que s'ha fet per revertir la situació dels abocaments, per això no entenem de cap manera que s'encausi les persones que més feina han fet per donar solució a aquesta situació», ha insistit.

Així mateix, ha assegurat que totes les actuacions s'han basat sempre en «millorar el medi ambient, salvaguardar la salut pública i millorar la qualitat de l'aigua de la badia», i ha ironitzat que «reduir els abocaments o aconseguir compromisos d'inversió per a una depuradora no és un atemptat contra el medi ambient».

«Altres equips anteriors no varen fer res per a solucionar aquest problema, el 2015 feia ja molts anys que la depuradora era deficient i no és que no es fes cap inversió, sinó que a més s'amagava aquesta situació, per això resulta sorprenent que el procés judicial s'emmarqui en uns anys concrets», ha subratllat.

Tot i això, ha recordat que Emaya «no té competències per a fer una depuradora», motiu pel qual s'ha treballat aquest temps amb el Ministeri per a «exigir-ne» una nova.

«Les persones encausades estam sent víctimes d'uns interessos econòmics concrets, la instrumentalització de la justícia i el seu ús en benefici propi és un fet que menysté i perjudica la democràcia i els seus valors», ha advertit Truyol.