El Pi-Palma: «Demanam a Sonia Vivas que recapaciti perquè el Dia de l'Orgull sigui un dia de reivindicació i no el seu projecte unipersonal»

El Pi-Palma lamenta l'actitud de la regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, encapçalada per Sonia Vivas, per «haver monopolitzat un esdeveniment tan important com és l'Orgull LGTBI, no tenint en compte organitzacions com Ben Amics que tradicionalment han organitzat aquest esdeveniment».

Així mateix, denuncien l'elevat cost de la desfilada organitzada per la regidora i que aquesta despesa hagi estat a costa d’inversions en projectes LGTBI que s’han incomplert.

Des d'El Pi-Palma donen el nostre suport a totes les associacions que han estat excloses, especialment a Ben Amics, i demanen a Sonia Vivas que «recapaciti perquè el Dia de l'Orgull sigui un dia de reivindicació i no el projecte unipersonal d'una sola persona».