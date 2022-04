El Pi Ariany renova el Comitè Local: «És un poble on la nostra formació està molt arrelada, repetint majoria absoluta rere majoria absoluta»

El Pi-Proposta per les Illes Balears continua amb la renovació dels comitès locals de cara a les eleccions municipals del 2023. Aquesta setmana ha estat el torn del Comitè Local d’El Pi-Ariany, on Guillem Sansó ha estat elegit president de la formació, l’acompanyaran com a secretari Jaume Capó, i com a vocals, el batle del municipi Joan Ribot, Joana Maria Pascual, Pedro Capó, Francisca Genovard i Antoni Mestre.

El nou president ha mostrat la seva alegria per afrontar aquest nou repte al capdavant de la formació del municipi. «Només entenem la política municipal d’una manera, servint i estant al costat dels nostres veïnats, a peu de carrer, dia a dia, cercant solucions i millorant el nostre poble».

Així mateix, el president d’El Pi, Tolo Gili, ha declarat que Ariany, és «un poble on la nostra formació està molt arrelada, repetint majoria absoluta rere majoria absoluta, amb un equip de feina amb molta experiència i dedicació, que coneix pam a pam el municipi i les necessitats dels veïnats i veïnades».

Han assistit a l’acte la vicepresidenta d’El Pi, Xisca Mora, el secretari general, Rafel Ballester, el portaveu del grup parlamentari d’El Pi al Parlament, Josep Melià i batles i batlesses del pla.