El Pi aconsegueix el suport del Parlament per reclamar al Govern de l'Estat la transferència de les competències en costes i litoral abans del 31 de desembre

La comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial ha aprovat a iniciativa d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, que el Parlament insti al Govern de l'Estat a impulsar de forma decidida i ràpida la transferència de les competències en matèria de costes i litoral previstes a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a favor del Govern de les Illes Balears abans del 31 de desembre de 2022.

Així mateix, la proposició no de llei aprovada també demana al Govern de l'Estat que realitzi els canvis normatius i administratius necessaris per prorrogar de forma automàtica i, com a mínim un any, totes les autoritzacions i concessions en matèria de Costes i Litoral, incloses les que estiguessin en vigor l'estiu del 2020, per tal de compensar els efectes immensament negatius que ha tengut la Covid-19.

Amb tot, la diputada d'El Pi, Maria Antònia Sureda ha declarat que «les Balears encara no han rebut el traspàs de la competència contemplada en matèria de costes i litoral, traspàs que podria permetre una flexibilització dels terminis de les autoritzacions i concessions», i ha afegit que «com a arxipèlag i com a país dedicat de forma preferent al turisme, no podem restar de mans plegades en relació amb tota la problemàtica que ha suscitat l'impacte de la pandèmia en les empreses i persones gestores de les nostres costes i platges».