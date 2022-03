Més per Menorca exigeix al Govern recuperar el cribratge del càncer de còlon a l'illa en el termini màxim d'un mes

Més per Menorca ha presentat una bateria de propostes al Parlament perquè el cribratge del càncer de còlon es recuperi a l'illa al més aviat possible. Volen, en primer lloc, que en el termini màxim d'un mes es torni a posar en marxa la primera fase del cribratge. «Com que no hi ha metges suficients per atendre els pacients després d'haver-se fet aquesta prova, s'elimina la prova i així es crea la falsa realitat de menys llista d'espera per a visita amb els especialistes», ha indicat la diputada Patrícia Font.

Per altra banda, com que la segona fase sí que depèn de la presència de més digestòlegs, la formació ha proposat de derivar qualsevol persona que presenti algun risc arran de la primera prova, bé a Son Espases, bé a altres hospitals públics de Mallorca o, fins i tot, a clíniques privades de Menorca que disposin de digestologia i que concertin el servei amb l'IB-Salut. Resulta que l'hospital Mateu Orfila ha perdut dos especialistes el darrer any.

Una altra proposició que el partit veu necessàries a mitjà termini són que el Govern estableixi un sistema en la cobertura de places d'especialistes de l'IB-Salut pel qual «no es puguin cobrir noves places en hospitals mentre hi hagi altres hospitals o àrees de salut amb percentatges de cobertura de places d'especialistes inferiors al percentatge de cobertura del primer, respecte de les places dotades per a cada hospital o àrea de salut». Així mateix, entenen que la problemàtica del cribratge del càncer de còlon respon a una manca d'especialistes a l'Hospital Mateu Orfila; en aquest sentit demanen al Govern negociar amb els sindicats «un increment suficient dels complements salarials per insularitat de tots els metges i infermers de l'IB-Salut, que permeti fidelitzar el personal sanitari a les Illes Balears».

Finalment, Més per Menorca també demana la implicació del Govern espanyol de manera que el Govern renegociï «l'import corresponent a la transferència de la competència de sanitat, per tal que aquesta cobreixi també els increments dels complements salarials per insularitat» i «totes aquelles mesures necessàries per fidelitzar el personal sanitari a les Illes».

Font ha explicat que la manca d'especialistes a Menorca «està tendint a cronificar-se i a empitjorar» i ha criticat que els menorquins «quedin exclosos d'un programa en el qual el Govern de les Illes, amb els impostos de tots, ha invertit 882.000 euros».

«Aquesta situació representa, a més d'una amenaça per a la salut dels menorquins, un greuge comparatiu i mostra la necessitat i la urgència d'impulsar mesures per fidelitzar els metges especialistes a Menorca en concret, i a les Illes Balears en general; així com la insuficiència dels actuals complements salarials per insularitat que perceben els professionals sanitaris», ha afegit la diputada.