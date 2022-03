MÉS per Mallorca defensa regular el 'tot inclòs' per a «continuar avançant en el decreixement turístic»

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciat que el grup parlamentari presentarà un total de 40 esmenes a la Llei turística del Govern amb la intenció de «continuar avançant en el decreixement turístic». Segons Apesteguia, «no existeix el decreixement sostenible» com defensa la dreta a qui ha acusat de ser els «vertaders turismofòbics». En aquest sentit, el coordinador ecosobiranista ha defensat la Llei com una oportunitat per a dotar el sector d'eines que generin «qualitat i riquesa compartida».

Precisament, una de les esmenes de MÉS que registrarà la formació planteja abordar «sense eufemismes» la regulació del 'tot inclòs', ha explicat el diputat Joan Mas 'Collet'. Segons el diputat, «abordar aquest debat és una necessitat». Així, Mas ha defensat que el sector turístic és molt més ample que la indústria hotelera i que l'oferta complementària ja havia plantejat reiteradament la regulació. «Cal parlar clar; la pensió completa integral impulsada pel PP és el 'tot inclòs', i hem de ser valents per regular-la i afavorir una major distribució de la riquesa», ha assenyalat 'Collet'.

Entre les esmenes que registrarà MÉS també figura recuperar l'edat de dotze anys per a computar com a plaça turística. «Si volem decréixer hem de ser realistes i no fer servir subterfugis. Durant l'etapa més dura derivada per la pandèmia es va incrementar l'edat fins als 16 anys, ara és l'hora de tornar a la normalitat i recuperar l'edat de dotze anys en els còmputs», ha conclòs Joan Mas.

En definitiva, les esmenes que presentarà MÉS a la Llei Turística, són «la continuïtat de la feina encetada la legislatura passada i que tenen un objectiu clar: decreixement i sostenibilitat», ha recalcat el coordinador de la formació, Lluís Apesteguia.