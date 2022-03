MÉS-Estimam Palma exigeix revisar a la baixa l’acord sobre l’arribada de creuers i generar els mecanismes per a fer-lo complir

MÉS-Estimam Palma exigeix revisar a la baixa l’acord sobre l’arribada de creuers al qual varen arribar la Conselleria de Turisme del Govern i les principals navilieres, així com mecanismes efectius per a fer-lo complir. La formació ecosobiranista insisteix en la seva aposta per fixar un màxim de dos creuers i 6.000 passatgers al dia, així com en la necessitat de poder decidir des dels territoris la capacitat de càrrega i el nombre i qualitat de les embarcacions.

«El PSOE ha venut fum en la limitació de creuers», ha assegurat Neus Truyol. La regidora de Model de Ciutat i portaveu municipal dels ecosobiranistes a l’Ajuntament de Palma ha recordat que el Partit Socialista va anunciar un acord amb les principals navilieres que fixava un màxim de 8.500 passatgers i 3 creuers al dia, un dels quals podrà ser un megacreuer amb capacitat per a més de 5.000, que MÉS-Estimam Palma ja va qualificar de «totalment insuficient». «Ens semblava que les xifres acordades ja s’acostaven molt a les experimentades durant el 2019, quan la sensació de saturació de la ciutat va ser màxima, però és que ara, a la primera de canvi, s’incompleix l’acord».

«El Port de Palma està acollint més creuers dels que se’ns va dir i, a més, Autoritat Portuària no aplica el criteri de transparència i no té al dia la web amb les arribades reals», ha afegit Truyol. Així ho ha denunciat la Plataforma contra els Megacreuers aquest dijous.

Així mateix, MÉS-Estimam Palma exigeix al govern de Pedro Sánchez que «canviï les regles del joc perquè cada territori pugui fixar la capacitat de càrrega i el nombre i qualitat de les embarcacions». És a dir, que des de les Illes Balears es pugui limitar l’arribada de creuers i no haver de recórrer a «acords voluntaristes amb les navilieres».