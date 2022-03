El Pi presentarà mocions als ajuntaments per a reclamar mesures urgents davant l’augment del cost dels combustibles

El Pi-Proposta per les Illes Balears presentarà mocions als ajuntaments per a reclamar l’adopció de mesures urgent davant l’augment del cost dels combustibles.

El president de la formació, Tolo Gili, ha assegurat que en el darrer any el cost de la benzina ha augmentat a les Illes Balears un 35% i el del gasoil ha apujat un 37%. «Un increment del preu brutal que afecta la mobilitat dels ciutadans, la logística del repartiment de mercaderies, el transport públic i turístic, la pagesia, els pescadors i múltiples sectors socials i econòmics».

Gili ha assenyalat que aquesta tendència «necessita ser continguda, ja que les conseqüències econòmiques d'aquest increment continuat són nefastes per al nostre sistema productiu», i ha afegit que «des de fa molts d'anys són la comunitat que pateix els preus dels combustibles més cars de l'Estat. Els canaris paguen el combustible fins a 30 cèntims per litre més barat que aquí. Es calcula que de les 25 benzineres que tenen més car el gasoil d'Espanya, a les Balears n'hi ha 21».

Davant aquesta situació El Pi proposa tres mesures. En primer lloc, instar al Govern de l'Estat a reduir l'impost d'hidrocarburs per alleugerir la gran pujada del preu dels combustibles i, si és el cas, preveure un tractament específic en aquest impost per les Illes Balears.

Segons el president, «l'impost sobre hidrocarburs s'aplica a la Península i a les Illes Balears, però no a Canàries, Ceuta i Melilla. Fins a l'any 2019 aquest impost tenia previst l'existència d'un tram autonòmic, aspecte que va desaparèixer. Alguns estudis assenyalen que l'Estat té un marge de maniobra d'uns 1.000 milions d'euros per abaixar aquest impost».

En segon lloc, la formació reclama al Govern de l’Estat l’adopció de mesures extraordinàries per a compensar el sobrecost dels combustibles a conseqüència del fet insular com podria ser l'aplicació d'un IVA reduït a les Balears per aquest producte. «Un cost que alguns estudis han quantificat en 60 milions d'euros», ha assegurat Gili.

Mentre que, en tercer lloc, la formació proposa la convocatòria d’ajudes extraordinàries per als sectors econòmics directament afectats pel preu dels combustibles com són els transportistes i els pagesos.

Finalment, el president ha recordat que aquestes mesures ja varen ser presentades el passat 11 de març mitjançant una Proposició no de Llei al Parlament.