Fedepesca: «El que queda pendent és una aturada de tots els autònoms per demostrar que som essencials»

Fedepesca, la patronal de les peixateries, que representa a més de 7.000 establiments de venda de productes pesquers al detall, ha recordat al Govern de l'Estat que la pujada dels carburants afecta a tots els sectors.

«Els detallistes estan pagant un 50 per cent més pel combustible per les seves furgonetes professionals i el mateix amb la factura de la llum, que s'ha disparat i no podem apagar les nostres càmeres i equips de fred. Nosaltres pagam els imposts especials dels hidrocarburs i no rebem cap ajuda per compensar aquests increments de costs», ha afirmat la patronal.

Des de Fedepesca han ressaltat que les peixateries han demostrat la seva capacitat per assegurar l'abastament dels productes pesquers a la població «amb moltes dificultats», derivades de l'aturada del transport i de l'amarratge de part de la flota.

«Tal vegada, el que queda pendent és una aturada de tots els autònoms de l'Estat per demostrar el que ja sabem i saben, que som essencials», ha destacat Fedepesca.