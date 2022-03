MÉS insta el Govern espanyol a oferir les 296 places de residències militars a les Balears per a acollir refugiats ucraïnesos

MÉS per Mallorca ha exigit aquest dijous al govern de Pedro Sánchez que posi a disposició de Creu Roja, entitat encarregada de coordinar l’arribada i l’allotjament dels refugiats ucraïnesos, o bé directament del Govern, les 296 places que hi ha a les Illes Balears a residències militars, les quals estan dedicades a les vacances dels alts càrrecs de l’exèrcit espanyol, per tal d’allotjar-hi els refugiats víctimes de la Guerra d’Ucraïna.

En aquest sentit, i quan es compleix un mes des de l’inici d’aquest conflicte, el coordinador, Lluís Apesteguia, ha apuntat que «la invasió bèl·lica que ha desplaçat a més de tres milions de persones cap a altres països, sobretot d’Europa, no pot topar de front amb el passotisme del Govern d’Espanya. Per això, des de MÉS per Mallorca, exigim a Pedro Sánchez que posi a disposició tot el seu patrimoni per tal d’allotjar les víctimes de la Guerra d’Ucraïna».

El coordinador ecosobiranista ha recordat que les Balears «sempre han estat terra d’acollida, per això lamentam la manca de voluntat del Govern espanyol a l’hora de cercar i habilitar espais per atendre a les persones refugiades, fet que xoca amb el gran esforç que està fent el Govern de les Illes Balears i la resta d’administracions locals».

Des de MÉS per Mallorca apunten que a les Balears hi ha un total de en total 296 places a residències militars (180 a es Fortí a Palma, 72 a Maó, i 44 a Eivissa) en habitacions individuals, dobles o triples que podrien donar cabuda immediata a una bona part de les necessitats actuals d’acolliment dels refugiats ucraïnesos.