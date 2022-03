El Govern i l'Ajuntament de Barcelona col·laboren per ampliar les zones urbanes de baixes emissions

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i la batlessa de l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, han acordat aquest dijous continuar treballant per tal d'ampliar les zones de baixes emissions (ZBE) en els seus territoris davant l'emergència climàtica que vivim i poder així complir amb els objectius marcats tant per la Unió Europea com per la Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern de l'Estat.

Per al vicepresident Yllanes, «les zones de baixes emissions (ZBE) són una mesura imprescindible per millorar la salut pública de les nostres ciutats i illes». «La contaminació derivada de la mobilitat privada és responsable de nombrosos problemes de salut de la ciutadania, tal com evidencien els estudis. Vull recordar que l'aprovació de la Llei estatal de canvi climàtic i transició energètica obliga en l'article 14.3 les ciutats de més de 50.000 habitants i territoris insulars a establir aquestes zones. D'altra banda, el 14.4 va més enllà i possibilita als territoris insulars a avançar restriccions; per això, urgeix que Europa avanci en l'impuls de vehicles no contaminants i desincentivi la venda de vehicles de combustió per poder donar així compliment a les seves directives de reducció d'emissions, tant a les Illes com a les grans ciutats», ha dit.

Així mateix, Yllanes ha destacat que la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Balears «estableix que el 2025 no podran circular nous vehicles dièsel a les illes (sí els que tenguin radicació prèvia), avançant així el calendari de restriccions als vehicles més contaminants». «Les Illes Balears aposten per la qualitat de l'aire que respiram i per aquest motiu treballam per donar compliment a l'article 14 de la Llei de canvi climàtic estatal que determina que abans de 2023 els territoris insulars i els municipis de més de 50.000 habitants han de determinar zones de baixes emissions. De fet, la setmana passada es va celebrar una jornada amb participació dels quatre consells insulars i els agents implicats per debatre sobre aquest assumpte al costat de Transport & Environment. El dret a la salut pública i a respirar aire net no es pot veure restringit pel d'una mobilitat individual, contaminant i perjudicial per a la salut en el context de l'emergència climàtica que vivim, sobretot a la Mediterrània», ha sentenciat.

Així mateix, Ada Colau ha indicat que «a escala estatal s'ha posat com exemple la ZBE de la zona metropolitana de Barcelona i la UE diu que anam tard, per tant, hem d'accelerar. La nostra convicció és continuar avançant en aquest camí. Compartim amb Balears aquesta preocupació i per tant, seguirem fent feina en l'àmbit institucional per tal de continuar impulsant les zones de baixes emissions».

La coordinació entre sengles institucions és fonamental per tal de continuar avançant en la descarbonització, tant de les illes com de les ciutats. La no emissió de gasos contaminants, així com la necessitat d'una nova forma de mobilitat, és essencial, no només per la salut de la ciutadania, sinó també per mitigar els efectes del canvi climàtic. Per aquest motiu, s'ha acordat seguir amb el treball que ja està en marxa entre el Govern i l'Ajuntament de Barcelona respecte a les ZBE per tal de fer un front mediterrani per anar eliminant vehicles contaminants i fomentar la mobilitat compartida, el transport públic i l'ús de la bicicleta.

Yllanes i Colau han asseverat que «tant Govern com Ajuntament treballem d'acord amb el consens científic, polític i social per impulsar polítiques en favor de la salut i el medi ambient».

La sentència del TSJC que anul·la la ZBE de Barcelona

Sobre la sentència del TSJC que anul·la la ZBE de Barcelona, tant Yllanes com Colau han declarat que aquesta és una sentència que va en direcció contrària respecte del que es diu i s'està fent a Europa. «Ja hi ha 300 ciutats europees que tenen zones de baixes emissions. Ciutats com Londres, París, Berlín o Oslo i les Illes Balears volem seguir aquest exemple. És més, tenim la possibilitat de declarar com a ZBE una illa sencera; per tant, no entenem com aquesta sentència va en la direcció oposada de la tendència de les grans ciutats europees», ha apuntat Yllanes.

Per la seva banda, Ada Colau ha recordat que «el Tribunal de Justícia de la UE ja ha anunciat sancions per incomplir els límits de contaminació i l'OMS aposta per reduir els llindars permesos de contaminació. A Barcelona s'han aconseguit 75 milions d'euros dels Fons Europeus, precisament per impulsar les ZBE i millorar el transport públic, i és per això que creiem que és absolutament irresponsable que en el moment en què ens trobem s'estigui jugant amb la salut de la ciutadania».

«Som la sisena ciutat europea amb major mortalitat a causa de la contaminació de l'aire, amb més de 1.000 morts prematures anuals. La contaminació provoca el 33% de casos nous d'asma infantil i també està darrere d'un 11% més de casos nous de càncer de pulmó. Tal com explicàvem la setmana passada, la ZBE ha permès evitar més de 600.000 desplaçaments dels vehicles més contaminants i evitar fins a 125 morts anuals per contaminació», ha declarat.