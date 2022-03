Convoquen una concentració en defensa de l'escola en català a Palma

Diverses entitats i associacions han convocat una concentració en defensa de l'ensenyament en català. La concentració serà aquest dimecres les 19.00 hores davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Els organitzadors de la convocatòria (Plaça del Mercat, 12, Palma) volen mostrar el seu suport a la Vaga del 23-M convocada a Catalunya endefensa de l'escola en català i en contra de la sentència del TS de la imposició del 25 per cent de castellà a les aules.

La concentració ha estat convocada, de manera conjunta, per: UOB Ensenyament, Alternativa docent (sindicat d'ensenyament), l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Delegació de les Illes Balears del Consell per la República, Plataforma per la Llengua, i el Sindicat d'estudiants dels Països Catalans (SEPC).