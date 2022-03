Armengol es desmarca de la traïció de Sánchez als sahrauís: «El poble sahrauí es mereix viure en pau i llibertat»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, companya de partit del president espanyol, Pedro Sánchez, és una declarada defensora de l'autodeterminació al Sàhara i sempre s'ha mostrat molt propera a la causa del poble sahrauí. Aquest diumenge s'ha desmarcat clarament de la traïció perpetrada pel president espanyol al poble sahrauí i ha emès un comunicat a les seves xarxes socials on hi diu: «Sóc conscient que vivim temps complicats, però ara, més que mai, és important respectar i defensar un dels valors més universals: els drets humans. El poble sahrauí es mereix viure en pau i llibertat. Des del cor, tot el meu suport a les famílies i el poble sahrauí».

Armengol es mostra públicament contrària a la passa feta per Sánchez, una passa que cap governant espanyol s'havia atrevit a fer: la traïció al poble sahrauí, amb una punyalada en forma de carta al rei Mohammed VI en la qual sosté que el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental plantejat pel Marroc el 2007 constitueix «la base més seriosa i realista» per a aconseguir una solució al conflicte.

És la primera vegada que un president del Govern espanyol contravé les resolucions de l'ONU sobre el Sàhara Occidental.