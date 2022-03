Gelabert: «La sobirania energètica de les Balears ajuda a no dependre del sàtrapa Putin»

La portaveu d'Unides Podem en el Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha alabat els projectes d'autoconsum compartit que l'Institut Balear de l'Energia (IBE) ha presentat aquesta setmana perquè ajuden «a fer passes cap a la sobirania energètica», i els avançaments en la transició energètica a les Balears «ajuden a no dependre del sàtrapa Putin».

La iniciativa que ha presentat aquesta setmana l'IBE beneficiarà a 846 habitatges i a 103 empreses d'onze municipis de Mallorca.

Gelabert ha declarat que «és molt important comptar amb projectes que permeten la democratització de l'energia i l'accés a una factura de la llum més barata», i ha afegit que la dependència del consum extern obliga les Illes a estar «constantment en la corda fluixa davant el mercat» per causes sociopolítiques, com passa amb les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

La portaveu d'Unides Podem ha assegurat que està canviant el model de Mallorca, «creant unes bases per un marc productiu més net» i contribuint a deixar enrere els combustibles fòssils.

Per acabar, Gelabert ha declarat que en el context actual en el qual la situació geopolítica repercuteix sobre les llars, mentre que les grans companyies elèctriques «s'enriqueixen a costa de la ciutadania», és necessari «blindar l'accés a una energia verda i assequible».