MÉS reitera el rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Palma i exigeix la paralització immediata del procés d’adjudicació

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha reiterat el rebuig del Grup Parlamentari a qualsevol ampliació de l’aeroport de Palma encaminada a absorbir més de trànsit aeri. Segons Ferrà, diferents mitjans de comunicació han anunciat aquesta setmana que AENA es troba a punt d’adjudicar el gruix de les obres d’ampliació i remodelació de l’aeroport de Palma. En aquest context, Ferrà ha recordat que, a proposta de MÉS, el Parlament ja s’ha pronunciat en dues ocasions en contra de la ampliació i ha reclamat que qualsevol intervenció en aquesta infraestructura «ha de ser consensuada amb el Govern de les Illes Balears». Així, el diputat ecosobiranista destaca que «resulta inexplicable que des de Madrid no es tengui en compte el rebuig social i institucional. El govern espanyol no creu en la diversificació econòmica ni en el canvi de model; ens condemna al monocultiu turístic i la massificació».

Tot, en un context de crisi econòmica i emergència climàtica que fa, assegura Josep Ferrà, «més necessari que mai que el Govern espanyol reculi en les seves intencions seguir endavant amb un projecte que preveu un increment del 14% del trànsit aeri». «Convivim amb la massificació turística i el pla director de l'aeroport de Palma és del 2001, amb avaluació ambiental dels anys 90. És evident que el context social, ambiental i econòmic ha canviat radicalment. Per això, tot i la vigència legal, és necessària una nova avaluació ambiental per desenvolupar els projectes».

Actualment, l’aeroport de Palma té uns beneficis anuals de més de 200 milions d’euros mentre que la reinversió és nul·la. Així Ferrà ha explicat que l’aeroport «no pot ser una màquina de crear ingressos que se’n van a Madrid, sense cap retorn i, a més, AENA té un deute històric amb Mallorca i les Balears». De fet, Ferrà recorda que «amb aquests doblers es podria finançar el tramvia de Palma o el Tren de Llevant».