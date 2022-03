Més per Menorca proposa lluitar també contra la massificació a la mar

Més per Menorca durà una proposta el pròxim dimarts al Ple del Parlament per a lluitar contra la massificació que pateix la nostra mar. La iniciativa se centra en les infraestructures portuàries de Menorca, però els menorquinistes extrapolen la crítica a totes les illes, que pateixen una greu saturació nàutica a la majoria de ports principals.

El punt essencial de la Proposició no de Llei (PNL) de Més consisteix que el nou Pla General de Ports –actualment en tramitació– tengui en compte la capacitat de càrrega nàutica de cada illa de cara a noves actuacions.

El Pla preveu tota una sèrie d’infraestructures que tenen com a conseqüència l’augment del nombre de naus a la mar. En aquest sentit, el diputat Josep Castells ha explicat que el 2010 es va fer una fotografia aèria i es va fer un recompte del nombre d’embarcacions

presents al litoral menorquí. En aquell moment, fa onze anys, ha denunciat, «ja hi havia un 10% més de vaixells dels que pot assumir Menorca, segons l’estudi fet l’any 2020 pel Govern».

«És el moment d’accions contundents per a lluitar contra l’emergència climàtica i a favor de la sostenibilitat ambiental i així com feim feina per evitar la massificació a terra, no podem oblidar la importància de la mar per a les nostres illes», ha remarcat el diputat.

Per aquest motiu, Més per Menorca també demana que es modifiqui el Pla General perquè activitats com l’esquí nàutic quedin regulades, de manera es tengui en compte els inconvenients que aquest tipus d’activitats generen quant a renous, velocitat o afectació del fons marí. En la mateixa línia, els menorquinistes també proposen que les embarcacions tradicionals com els velers tenguin prioritat sobre les elèctriques i aquestes últimes, sobre la resta d’embarcacions a l’hora d’ocupar els punts d’amarrament lliures.

Renunciar a construir

Castells ha apuntat que el nou Pla General de Ports inclou elements nocius sobre zones amb un important valor ecològic. El cas més preocupant, ha advertit, és l’ampliació del port d’Addaia, una àrea molt protegida a nivell terrestre, i que com a badia d’aigua poc profunda, conserva múltiples tresors naturals, i és de gran importància per a les aus.

Sobre Fornells

La PNL que es debatrà al pròxim Ple del Parlament inclou un punt per a demanar la paralització «de manera immediata» de la segona fase de les obres del port de Fornells i el posterior replantejament del projecte. La petició de Més per Menorca, que sempre s’ha mostrat contrari a aquestes obres, coincideix amb la convocatòria per part de l’Entesa i el Partit Popular de Es Mercadal d’una manifestació dia 9 d’abril per a, entre d’altres reivindicacions, posar de manifest la nova construcció sobre Es Pla i per demanar al Govern que el futur de la zona sigui consensuat amb la Junta Local de Fornells i l’Ajuntament.