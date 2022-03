[ÀUDIO] Sara Barceló (CUP-Crida per Palma): «Auguram un bon resultat perquè creim en un municipalisme transformador»

Sara Barceló, coportaveu de la CUP-Crida per Palma, ha estat entrevistada per Toni Rotget al matinal 'Bon Dia' d'Ona Mediterrània.

Demanada per quines possibilitats auguren per a la nova candidatura, Barceló ha remarcat que aquesta nova confluència és una proposta de la Crida i que la CUP «ha assumit en la seva totalitat».

«Nosaltres auguram un bon resultat perquè tenim il·lusió en aquest projecte i perquè creim en un municipalisme transformador. Crec que encara és molt prest per a xerrar de resultats, però sí tenim clar que hi ha aquesta necessitat d’ocupar aquest espai polític, l’hora d’un municipalisme que de veres pensi en les classes populars i que estigui connectat amb els moviments socials i que construesqui aquesta alternativa real per a ells i elles, però som conscients i oberts a la incorporació de nous agents i noves persones a aquest nou projecte, per a sumar-hi veus i forces, i ens veiem il·lusionats amb aquest horitzó de les eleccions municipals de 2023».

El conductor del programa, Toni Rotget, a més, li demana per les estratègies que s'han marcat per a arribar a la població a un any i poc de les properes eleccions. «En aquesta confluència de la Crida tenim una forma de funcionar distinta al que són els partits polítics tradicionals. Una de les primeres passes que durem a terme, el proper dissabte dia 19 de març, és organitzar uns debats municipalistes, que precisament pretenen ser aquest espai de trobada per als diversos agents i persones d’aquest municipalisme transformador i, allà, procurar identificar quines han de ser les línies estratègiques, les línies d’acció d’aquesta acció política que volem. Tot mitjançant diversos debats temàtics, com ara la defensa del territori i l’ecologisme, parlarem també de model econòmic, de feminisme i junta LGTBIQ+, de sobirania nacional, de llengua, de cultura i autodeterminació… Hem convidat molts col·lectius i persones que han estat fent feina per aquest municipalisme o que estan connectats amb els moviments socials per a també sortir d’allà amb les línies estratègiques que ens semblen importants per a construir aquest programa polític».

Ens posam a caminar cap al 2023. És hora de parlar de com volem transformar els nostres pobles i barris.

Entre totes construïm #UnitatPopular. Vine als debats municipalistes i digues la teva!



Dissabte 19 de març

10h.

Local Jove de Montuïri#GentQueLluiti pic.twitter.com/bS1a7lsfCl — CUP-Crida per Palma (@cup_palma) March 11, 2022

Podeu escoltar l'entrevista completa aquí: