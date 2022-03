Ferrà censura l'hostilitat del PP contra el català i defensa que sigui un requisit a la sanitat pública

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha instat el PP a «reconsiderar la seva campanya d'hostilitat total cap al català». Segons Ferrà, el PP assetja la llengua a tots els fronts: a l'educatiu, al sanitari, al social i a l'institucional. Davant això, ha convidat els conservadors a «tornar als grans consensos lingüístics i, seguir el camí progressiu que havien marcat precisament vostès. No reneguin tant d'aquella època del PP: la de la Llei de Normalització Lingüística i els decrets de mínims», ha recalcat.

En aquest context, ha acusat el PP de «semblar-se als seus nous socis d'ultradreta» i ha defensat el català com a requisit a la sanitat pública. «Al PP se li ha de reconèixer que és persistent, fins i tot quan perd. No veuen que el requisit del català a la sanitat és un camí de no retorn, que és una necessitat, què és just i és bo», ha assegurat el diputat ecosobiranista.