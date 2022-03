Els pactes del PP espanyol amb Vox sorprenen i deceben el PP europeu

El pacte entre PP i Vox per a governar Castella i Lleó no ha agradat el Partit Popular europeu. El president europeu del PP, Donald Tusk, ha carregat contra l’acord de coalició i l’ha definit com una capitulació i una «sorpresa trista». N’ha parlat a la trobada de líders conservadors que s’ha fet a l’estat francès, com a prèvia a la cimera de dirigents europeus que es farà a Versalles, i en la qual hi ha participat Pablo Casado, que s’ha acomiadat.

«Per a mi ha estat una sorpresa trista. Pablo Casado era una garantia personal de mantenir el PP al centredreta evitant flirtejos amb els radicals, amb moviments d’extrema dreta com Vox», ha dit Tusk, que també ha declarat: «És una capitulació. Esperem que només sigui un incident o un accident, no una tendència».

També n’ha parlat el màxim dirigent del PP al Parlament Europeu, Manfred Weber, que ha dit que Casado ha parlat al final de la reunió dels líders conservadors per a acomiadar-se: «Ha volgut destacar allò que ha considerat els seus dos eixos principals al capdavant del PP: no arribar a acords de govern amb l’extrema dreta de Vox i lluitar contra la corrupció».

Michel Barnier, dirigent dels Republicans, ha comparat la situació espanyola amb la francesa, i ha deixat clar que ells fan un cordó sanitari a l’extrema dreta de Marine Le Pen: «Casado està en contra dels acords amb l’extrema dreta, com nosaltres, que plantem cara a Marine Le Pen.»

El PP ha acordat amb Vox cedir a l’extrema dreta la presidència de les Corts de Castella i Lleó, la vice-presidència del govern i tres conselleries. A més, han tancat un pacte de govern on parlen de «violència intrafamiliar» en comptes de violència masclista i de promoure una «immigració ordenada».