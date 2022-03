Demanen al Govern espanyol que autoritzi la substitució del fuel a la central de Maó

Més per Menorca ha presentat dues preguntes al Govern espanyol amb sol·licitud de resposta escrita, a través del senador Vicenç Vidal, per a esbrinar quant de temps tardarà el Ministeri per a la Transició Energètica a autoritzar tant la reducció d'hores de funcionament dels motors més contaminants de la central de Maó, com la substitució definitiva del fueloil per un altre combustible menys contaminant.

Cal tenir present que Més per Menorca ha exigit en múltiples ocasions des del Parlament, que el Govern de les Illes impulsàs la reducció dràstica de fueloil i que, ara mateix, aquest repte ja s’ha aconseguit. De fet, tant l’executiu autonòmic com Endesa ja han fet les passes necessàries per a reduir la crema de fuel de la central tèrmica, per la qual cosa la pilota és, des de fa quatre mesos, al terrat de l’executiu espanyol, qui ha d’autoritzar el canvi.

Des de Més per Menorca exigeixen que s’aprovi immediatament el nou règim d’operació. El diputat Josep Castells ha denunciat que és una qüestió molt urgent perquè, a curt termini, «la salut dels menorquins hi està en joc». «Hem de tenir en compte que el mes de gener un 70% de l’energia produïda encara va ser generada amb fueloil, que és un perill per a les persones, tal com ha denunciat la Sindicatura de Greuges de Menorca. En aquest sentit, el partit recorda l’evidència científica que relaciona «l’excés de malalties com el càncer amb la contaminació de la central».

D’altra banda, Castells ha fet referència a la necessitat urgent del canvi de combustible «perquè ens estam quedant sense temps per combatre el canvi climàtic i fer la transició energètica cap a les renovables». «Hem d’aconseguir la descarbonització total però ara mateix estam a les portes de poder fer una passa molt important i no és de rebut que la burocràcia del Govern espanyol ens tengui paralitzats», ha sentenciat el diputat.