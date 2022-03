El Parlament es pronuncia a favor de la jornada laboral de quatre dies

El ple del Parlament ha aprovat una Proposició No de Llei (PNL), presentada per MÉS per Mallorca, en la qual s'insta el Govern a estudiar la viabilitat d'implantar la jornada laboral de quatre dies a la setmana a les Balears.

Durant el debat previ a la votació de la PNL, el diputat de MÉS Joan Mas 'Collet' ha insistit en la possibilitat de dur a terme aquesta iniciativa. A més, ha comunicat l'acceptació de les esmenes presentades conjuntament per Unides Podem i PSIB que incorporen el concepte de diàleg social.

Així, a través de la PNL insta també el Govern a posar en marxa un pla pilot per a la implantació de la jornada laboral de quatre dies setmanals en empreses de les Illes i incloure-la en el sector de l'hostaleria.

El diputat Mas ha demanat «un esforç per a sortir de la zona de confort» per pensar com seria aquesta setmana de quatre dies laborals. «La qualitat laboral dels treballadors ho mereix», ha subratllat, alhora que seria una mesura òptima per a la «salut i felicitat» dels treballadors que repercutiria en la productivitat dels empleats.

Les formacions d'esquerres i també el PSIB, han votat a favor de la proposta, mentre que les formacions de dretes hi han votat en contra.