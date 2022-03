El Pi critica la «manca de compromís» del Govern amb la llengua catalana

El portaveu d’El Pi – Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha demanat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que impulsi la recuperació del Servei d’Ensenyament del Català en la seva «ambició, dimensió i solidesa que tenia abans de l’eliminació per part del Govern Bauzá».

El portaveu ha assegurat que des d’El Pi es dubta de l’eficàcia de les mesures en política lingüística del Govern. «La realitat és molt dura, en quinze anys el català a les Balears ha perdut el 10% dels parlants, només un 30% dels joves el fan servir, tenim una realitat complexa, el seu Govern ha de fer front a aquesta realitat», ha declarat Melià.

Així mateix, el diputat ha recordat que recentment han succeït diversos fets que conformen una situació de «manca de compromís» del Govern amb la llengua catalana. El mes de gener el Consell Social de la Llengua Catalana reclamava «un compromís prioritari i sense vacil·lacions» per l’incompliment en moltes ocasions per part del Govern de la normativa lingüística en vigor.

En la mateixa línia, el passat mes de febrer dimitia la secretària autonòmica de Política Lingüística, Agustina Vilaret. «Alguns diuen que per qüestions personals, altres apunten a desavinences de gestió d’aquesta àrea prioritària del Govern. També durant l’aprovació de la Llei d’Educació hi ha hagut un gran debat en relació amb el tema lingüístic i la vehicularitat amb sentències del Tribunal Suprem», ha explicat el portaveu.

Per a acabar amb la seva intervenció, Melià ha incidit que el desembre del 2020 el grup parlamentari d’El Pi ja va presentar una Proposició no de Llei al Parlament perquè el Govern donés una empenta en la seva política lingüística, i entre d’altres recuperés «una gran eina per a afavorir l’ús social de la llengua, el Servei d’Ensenyament del Català».