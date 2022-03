MÉS denuncia que la modificació de la Llei de la Cadena Alimentària «incompleix el dret europeu»

El diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha denunciat a la Comissió d’Economia del Parlament que la modificació de la Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, aprovada de manera definitiva pel Ple del Congrés dels Diputats «deixa el sector en una clara situació d’inseguretat jurídica i vulnerabilitat».

Segons 'Collet', la reforma de la llei «no resol els principals problemes que afecten la cadena alimentària» i a més transposa de forma contrària a dret la Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses a la cadena de subministrament agrari i alimentari. En concret, segons el diputat ecosobiranista, «deixa fora del seu àmbit d’aplicació, segments del cooperativisme i altres entitats associatives agràries».

El diputat de MÉS també ha lamentat que el govern de coalició no reguli la revenda a pèrdues a la cadena alimentària, «la qual no s’ha de confondre amb la venda a pèrdues davant dels consumidors regulada des de l’any 1996». De la mateixa manera, Joan Mas ha criticat que el text legislatiu no inclogui tampoc la quota específica de posició de domini a la cadena alimentària per tal de poder sancionar els abusos de les grans empreses de la distribució comercial i de l’agroindústria.

Segons el diputat de MÉS, el Govern espanyol, de la mà del PP, han aprovat una llei sense escoltar la pagesia i sense tenir en compte les seves reivindicacions. «Han perdut una oportunitat històrica per a defensar els productors». Així, Joan Mas alerta que les organitzacions agràries podrien denunciar el govern de l'Estat per incomplir la normativa europea.

Joan Mas ha lamentat que PSIB i Podem no hagin donat suport a la proposta debatuda al Parlament per instar l'Estat a modificar una llei que ja va comptar amb el vot en contra del senador de la formació, Vicenç Vidal.