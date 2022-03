Melià: «Cal replantejar la congelació de places turístiques, no és just que el decreixement es carregui a l’esquena del lloguer vacacional»

El grup parlamentari d’El Pi-Proposta per les Illes Balears ha votat en contra de la convalidació del Decret Llei de Turisme perquè «cronifica les places del lloguer turístic i carrega tot el decreixement turístic sobre aquest sector».

El portaveu d’El Pi, Josep Melià, ha criticat l’aprovació d’una llei tan important com aquesta per decret. «En tot cas hauria de tenir dues pàgines per abordar la congelació de places. Ara bé, en té setanta. Vostès han optat per fer les coses malament. Les formes són fonamentals en democràcia, el fi no justifica que es botin la separació de poders i les funcions del legislatiu».

Així mateix, referent a la congelació de la borsa de places turístiques, Melià ha mostrat la seva disconformitat amb el plantejament que es fa al decret i ha assenyalat que el mecanisme legalment adequat per a regular-ho era la norma territorial cautelar. «Fa falta replantejar la congelació de places, no és just que el decreixement es carregui a l’esquena del lloguer vocacional. És necessari que la normativa permeti la renovació de places, i que, per tant, es puguin intercanviar entre particulars per no cronificar el sector».

Amb tot, el portaveu ha anunciat que El Pi presentarà esmenes en relació a la reducció d’un 5% de les places als establiments hotelers que executin obres de reforma i modernització de fins a un 15% de la seva superfície. «No és el mateix un establiment de 50 places que un de 500. Aquesta mesura pot provocar que sigui absolutament inassolible que es vulguin modernitzar. Per tant, presentarem esmenes perquè aquest percentatge es moduli depenent de la dimensió de cada establiment hoteler».