El Pi reclama un model constitucional més respectuós amb les nacionalitats i un sistema de finançament just per les Balears»

«En una data tan assenyalada com la d’avui, el dia les Illes Balears» EL PI- Proposta per a les Illes celebra «amb orgull» que «som projecte compartit, identitat, arrels i futur».

Així mateix, continuen reivindicant i reclamant «un model constitucional més respectuós amb les nacionalitats, després de més de quaranta anys de la seva aprovació consideram que és el moment de renovar i modernitzar la Constitució».

El Pi afirma que «també insistim i insistirem que el nou model de finançament que s’està elaborant sigui just per aquesta terra, i tengui en compte variables compensatòries, com la insularitat, la sobrepoblació, la població flotant i el principi d’ordinalitat».

El Pi defensa el concert econòmic, que tots els imposts siguin recaptats pel Govern i després «transferir una part a l’Estat per les despeses comunes».

El Pi afirma que «continuarem fent feina des de la centralitat política i defensant les màximes quotes d'autogovern per a les Illes Balears i la nostra identitat com a poble».

També declara que continuarà incidint en què «el Govern desenvolupi d'una vegada per totes l'Estatut d'Autonomia, i que reclami al Govern de l'Estat la transferència de les competències de costes, ports, seguretat, justícia».