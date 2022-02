Els metges defensen que l'objecció de consciència dels sanitaris en l'avortament «és un dret individual»

El Consell General de Col·legis de Metges (CGCOM) ha defensat, referència a l'avortament, que l'objecció de consciència del personal sanitari «és un dret individual» que ha de ser garantit, per tant, «han de ser les administracions qui garanteixi aquesta prestació de la cartera de serveis del Sistema Estatal de Salut».

Així s'han pronunciat els metges davant els canvis anunciats per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per la reforma de la Llei de salut sexual, que recull la intenció que en els serveis de ginecologia i obstetrícia dels centres públics es garanteixi l'avortament.

Per aquest motiu, segons ha indicat Montero, es respectarà el «dret constitucional» a l'objecció de consciència, però fent-ho «escrupolosament compatible amb el dret de les dones a decidir sobre els seus propis cossos».

La corporació metge destaca que l'objecció de consciència del personal sanitari «és un dret individual que pot acollir-se qui consideri que una pràctica o procediment va en contra de les seves conviccions i creences».

«La garantia que una prestació del Sistema de Salut estigui disponible i sigui accessible transcendeix de l'àmbit individual, s'articula a través de les xarxes sanitàries i té com a protagonistes els gestors, més que els metges», insisteixen des de la CGCOM.

També recorden que el professional metge que participa en el procés d'interrupció voluntària de l'embaràs «està emparat per les Lleis de l'Estat i no podrà ser sancionat deontològicament, a excepció que incompleixi qualsevol de les condicions establertes o realitzi de forma errònia i incompetent el procediment».

La corporació insisteix en la importància que la futura llei tengui com a «pilar fonamental» la formació, informació i promoció de la Salut Sexual. Per aquest motiu, el Consell General de Metges es posa a disposició del Ministeri d'Igualtat per «potenciar, millorar i optimitzar les bones pràctiques en aquest àmbit, així com participar en totes aquelles iniciatives enfocades a millorar l'assistència sanitària a les dones, des del coneixement científic, el compromís ètic i deontològic i l'experiència professional».