MÉS per Mallorca insta Manresa a recuperar les desconnexions insulars a IB3 Televisió

El diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha instat el director general de l'Ens públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, a recuperar les desconnexions insulars d'IB3 Televisió. Ho ha fet durant la comissió de control al Parlament on ha recordat que la raó de ser d'IB3 és el foment i difusió de la llengua pròpia així com donar cobertura a la informació local i de proximitat. «No entenem la ràdio i televisió pública d'una altra manera», ha emfatitzat el diputat ecosobiranista.

En aquest context, el diputat de MÉS ha lamentat que en els darrers anys «hem retrocedit en allò que podríem considerar com a informació local». En concret, Mas ha explicat que amb el pas de la televisió analògica a la digital, IB3 televisió va deixar enrere les desconnexions insulars al·ludint raons tècniques. Si bé, s'han recuperat les desconnexions insulars de ràdio, des de MÉS, ha detallat 'Collet', «trobam a faltar una informació local i insular, més territorialitzada i arrelada als nostres pobles».

Així, ha insistit a assenyalar que en un món globalitzat, «hi ha moltes informacions que acaben menjant-se l'espai als informatius i allò que passa a casa nostra perd pes i presència. Hi ha coses que si no les conta IB3, no les explicarà ningú», ha recalcat.

Davant tot això, MÉS per Mallorca reclama millorar les condicions tècniques de difusió actual per a recuperar les desconnexions insulars de televisió.