Més per Menorca traslladarà a Brussel·les els problemes del sector agroalimentari i de connectivitat de l'illa

L'eurodiputat d'Esquerra Republicana Jordi Solé s'ha traslladat a Menorca per a reunir-se, juntament amb representants de Més per Menorca, amb empreses i entitats de l'illa.

Durant el matí, l'eurodiputat, acompanyat dels portaveus de Més per Menorca, Josep Castells i Josep Juaneda, i el responsable de relacions externes del partit, Damià Moll, s'ha reunit amb el president del Cercle d'Economia, Francesc Tutzó, i amb el conseller delegat de Quesería Menorquina, Jesús Esparza. En aquesta trobada, Solé ha escoltat les peticions de Tutzó i Esparza sobre la necessitat d'augmentar el sostre de 'minimis' per a no perjudicar la competitivitat de les empreses menorquines. Actualment, el sostre de 'minimis' està fixat en màxim de 65.000€ anuals que pot rebre una empresa. «Aquest sostre és completament insuficient per a compensar els sobrecostos de transport marítim que tenen les empreses industrials i agroalimentàries de Menorca», han remarcat.

L'augment dels preus de la matèria primera, el combustible, l'electricitat i els envasos han encarit considerablement el procés de producció de les empreses, la qual cosa suposa una major dificultat a l'hora de desenvolupar la seva activitat. En aquest context, les empreses necessiten un major suport econòmic que els permetria assolir una major viabilitat, això seria possible si el sostre de 'minimis' fos més extens.

Solé reivindica que «si no es compensa la insularitat del transport de mercaderies, les

empreses de Menorca competeixen amb inferioritat i això pot fer-ne perillar la seva continuïtat i el model econòmic basat en la diversificació i els actius del territori».

Per la seva banda, Josep Juaneda ha afirmat que «escoltar les reivindicacions del sector agroalimentari de Menorca ens permet apostar per un model d'illa que no depengui exclusivament del turisme. Són llocs de feina i oportunitats laborals més enllà de la temporada turística».

Durant el capvespre, Jordi Solé i els representants de Més per Menorca s'han reunit amb la junta directiva de la Unió de Pagesos de Menorca per a tractar la Política Agrària Europea (PAC) que entrarà en vigor el 2023, amb l'objectiu d'aconseguir que aquesta normativa inclogui una consideració als problemes que suposa la insularitat per a l'agricultura i ramaderia.

Finalment, la jornada ha acabat amb una reunió amb el coordinador de la plataforma 'El transport aeri ofega Menorca', Enric Vilardell, per tal de tractar la problemàtica de la connectivitat de l'illa, i més concretament de la falta d'OSP amb Barcelona. Des de Més per Menorca comparteixen la reivindicació d'aquesta plataforma sobre la necessitat d'establir una tarifa màxima per aquest trajecte, però també demanen mecanismes per a impedir que les companyies aèries abusin del descompte de resident aprofitant-lo per apujar els preus dels bitllets. Una vegada més, segon Més per Menorca, «necessitam excepcions a la política europea de lliure competència i això només pot venir donat pel factor d'insularitat».