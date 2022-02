MÉS reclama garantir l'equiparació de drets per a les treballadores de la llar

El diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha registrat aquest dijous una proposició No de Llei on insta el govern espanyol a ratificar el conveni 189 de l'OIT, que obliga a l'equiparació dels drets laborals de les persones treballadores de la llar als de la resta de treballadors del Règim General de la Seguretat Social.

La iniciativa va més enllà, i també demana eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones treballadores de la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General de la Seguretat Social. Tot, després que aquest dijous mateix fet públic una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que conclou en sentència ferma que el sistema espanyol és discriminatori per no reconèixer el dret a cobrar una prestació per desocupació a aquest col·lectiu.

El diputat ecosobiranista ha recordat que les persones que treballen al sector laboral domèstic i de la llar constitueixen un col·lectiu altament precaritzat i invisibilitzat. A més, destaca el diputat, «es tracta d'un col·lectiu molt feminitzat i en molts casos són dones migrades». Així, assegura, «aquesta situació de precarització i vulnerabilitat té, en part, el seu origen en una legislació discriminatòria i en el fet que en la majoria de cases aquestes persones formen part de l'economia submergida; una de cada 3 treballadores de la llar a l'Estat espanyol fa feina sense contracte», ha lamentat.

D'altra banda, segons 'Collet', i en els casos en què les tasques domèstiques si es fan de forma legal i regulada, la legislació espanyola deixa a les persones que s'hi dediquen en condicions laborals molt precàries. «La regulació d'aquest sector permet que encara es mantinguin aspectes molt negatius com són l'acomiadament per desistiment, l'exclusió de la prevenció de riscos laborals i del Fons de Garantia Salarial i, molt especialment, l'exclusió de la prestació per desocupació».

Davant aquesta situació, i tot i els intents de diferents col·lectius per visibilitzar i denunciar aquesta situació, el govern espanyol no ha fet passes decidides per modificar la legislació tot i les advertències de la UE. Per això, i amb una sentència ja ferma, MÉS no només reclama equipar els drets del col·lectiu, sinó que a més planteja executar plans d'inspecció per tal d'aflorar la contractació fraudulenta i l'economia submergida que està instaurada en aquest sector. La iniciativa també reclama campanyes de prevenció de riscos laborals.