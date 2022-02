Què pensen els polítics de les Balears sobre la guerra a Ucraïna?

Rússia ha atacat aquesta matinada Ucraïna. El president rus, Vladimir Putin, ha anunciat l’inici d'una operació militar a la regió del Donbass i de seguida diverses explosions han sacsejat diferents ciutats d'Ucraïna, tropes russes han desembarcat a Odessa i s'han produït bombardejos d'artilleria a la frontera. El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha explicat que Ucraïna necessita ser «netejada de nazis» i ha negat que Rússia tengui intenció d'ocupar el país.

Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha anunciat que el país ha trencat les relacions diplomàtiques amb Rússia: «Ucraïna s'està defensant i no renunciarà a la seva llibertat». Així, ha fet una crida a la població i ha remarcat que el país necessita «tot el suport possible». «Donarem armes a tots aquells que vulguin defensar el seu país. Defensem Ucraïna des de les places de les nostres ciutats», ha asseverat Zelenski.

Tot d'una, la Unió Europea ha anunciat que respondrà amb «sancions massives» contra Rússia i ha assegurat que Putin «pagarà per un atac sense precedents». «Vivim un acte sense precedents d'agressió contra un estat sobirà. L'objectiu no és només Donbass, no només Ucraïna, sinó l'estabilitat de la UE i l'ordre de pau», ha afirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Tothom s'està pronunciant sobre la guerra a Ucraïna, però què es diu des del món de la política a les Balears?

MÉS per Mallorca

«Exigim la fi de les operacions militars al territori ucraïnès i solucions diplomàtiques que garanteixin la pau a la regió», han dit des de la formació mallorquinista i han demanat «solidaritat amb el poble ucraïnès».

Més per Menorca

«Condemnam que l'imperialisme de Putin s'imposi per absorbir un poble sobirà», han dit els menorquinistes a Twitter. A més, el coordinador general del partit i vicepresident del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha denunciat que «l'imperialisme de Putin rebenta la pau amb un oxímoron: desmilitaritzar una regió amb una invasió armada. Rússia és l'agressor, Ucraïna l'agredit, que té tot el dret a la legítima defensa».

Per la seva banda, el secretari d'organització de la formació, Eduard Riudavets, ha volgut remarcar: «Com a persona d'esquerres estic absolutament en contra de l'imperialisme. Per això ho tinc clar: l'autocràcia imperialista russa està agredint Ucraïna. Com Polònia el 1939, Afganistan el 1979 o Irak el 2003, Ucraïna té el dret a defensar-se».

PSIB-PSOE

El PSIB és, sense dubte, el partit que més s'ha pronunciat sobre la guerra a Ucraïna. Condemnen «l’agressió russa a la integritat territorial d’Ucraïna, regla major del dret internacional, i mostra el seu total suport al poble ucraïnès, alhora que mostra una gran preocupació per l’escalada de violència».

També urgeix les parts a cercar un espai d’entesa i reclama la resposta conjunta d’Europa a aquesta situació, una postura que defensarà el diputat del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons, qui participa com a cap de la delegació parlamentària espanyola a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).

«Trenca el cor veure gent sofrir l'horror de la guerra, una vegada més a Europa. La meva rotunda condemna als atacs de Rússia i tota la meva solidaritat amb els ciutadans d'Ucraïna, víctimes d'aquesta escalada. La via diplomàtica i el dret internacional s'han de fer valer», ha expressat la presidenta del Govern i secretària general del PSIB, Francina Armengol.

Per la seva banda, Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca ha dit estar «preocupada pels atacs russos a Ucraïna i per les víctimes d'aquest conflicte. No es poden repetir errors del passat, les regles del dret universal han de prevaldre per damunt de tot. El meu rebuig als atacs i al trencament de les relacions diplomàtiques».

PP Illes Balears

La presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, també ha expressat «preocupació davant l'atac de Rússia a Ucraïna» i ha assegurat que espera que «acabi com més aviat millor aquest conflicte».

En una roda de premsa, la líder del PP a les Balears ha demanat a la Unió Europea que «actuï amb contundència amb les sancions cap a Rússia».

«Al segle XXI viure una guerra d'aquestes característiques és molt trist, molt preocupant», ha lamentat, alhora que ha afegit que «no es poden permetre aquests atacs de Rússia i aquestes amenaces les últimes setmanes».

Podemos Balears

Antonia Jover, diputada al Congrés i Coordinadora Autonòmica de Podemos ha dit a Twitter: «Rússia ataca Ucraïna. Europa viu el moment més fosc en moltes dècades. Diàleg i diplomàcia són la única via per solucionar el conflicte. Mai la violència i la guerra».

Esquerra Unida de les Illes Balears

Des d’Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) han condemnat «l'atac llançat pel Govern de Rússia contra Ucraïna, que succeeix després de l'escalada de tensions entre l'OTAN i Rússia de les últimes setmanes i el reconeixement unilateral de la independència de Donetsk i Lugansk». A més, rebutgen «l'ús de la força militar russa contra un estat sobirà, igual que prèviament rebutgem el desplegament de forces de l'OTAN als països fronterers amb Rússia. Fem per tant una crida als diferents actors a abandonar la via militar i defensar el dret internacional i la diplomàcia com l'única via per a la resolució de conflictes, i una crida al Govern d'Espanya a no contribuir directa ni indirectament a alimentar aquest conflicte».

«La solució a aquest conflicte passa necessàriament per una Ucraïna neutral en una regió desmilitaritzada, solucionant els diferents conflictes existents mitjançant el diàleg. Per això, des d'Esquerra Unida fem una crida a la mobilització per la pau i al fet que, enfront dels atacs militars i les mesures unilaterals, es mantinguin oberts tots els canals diplomàtics per a aconseguir una solució pacífica», han conclòs.