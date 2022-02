La militància del PSOE de Palma avala per unanimitat la gestió de José Hila

Aquest dissabte el PSOE de Palma ha inaugurat el seu 8è Congrés a l'antic Parc de Bombers, amb la intervenció de la Secretària General del PSIB i Presidenta del Govern, Francina Armengol, qui ha destacat la «unió, fortalesa i solidesa» del projecte que lidera a Palma, José Hila, i el qual ha fet possible que arribin a la ciutat «els canvis necessaris per a transformar-la, treballant amb el cor, el cap i el sentit comú».

«José Hila ha fet un treball immens; ha estat un plaer treballar braç a braç amb ell i continuarà sent-ho», ha remarcat Armengol, destacant la «unió d'un partit que és l'enveja de tots, especialment d'alguns que ara volen governar per governar, sense dir per a què».

La líder del PSIB ha posat en relleu la capacitat de treball del partit en totes les institucions, tant des dels equips de govern com des de l'oposició. «Som gent que escolta i que trepitja els barris, especialment en moments de gran dificultat com els que estem vivint i en els quals hem desplegat el major escut social durant una crisi», ha assegurat.

En aquest sentit, Armengol ha destacat que «els socialistes posem el partit al servei de la gent, que fa el que demana la gent, que defensa els interessos de la gent, des de l'honestedat i el compromís amb la ciutadania», i ha posat d'exemple la nova reforma laboral i la nova llei turística «valenta i compromesa, que canviarà coses des del fons i que posarà en el centre als qui fan possible que el turisme continuï sent excel·lent a les nostres illes: els treballadors i treballadores del sector».

Per part seva, José Hila ha defensat la gestió de la Comissió Executiva sortint que ell mateix presideix, posant en valor el treball «a peu de carrer» realitzat i que «tan bons resultats electorals» considera els ha aportat. «No va ser casual que de les 8 ciutats més poblades d'aquest país, només 2 van guanyar amb governs socialistes, una d'elles Palma i com a força més votada després de 32 anys» al que va afegir que «no va ser casual que es guanyés en 54 dels 77 barris, el 70% de Ciutat».

Hila ha reconegut i agraït als militants els bons resultats, ja que, ha assegurat, «van ser fruit del seu treball i compromís permanent, en tots els barris, als seus carrers, participant en el seu teixit social, parlant i escoltant els veïns i veïnes».

El líder del PSOE de Palma ha destacat que en el partit «estem units i forts, la qual cosa garanteix governar de manera seriosa i solvent, dedicats sempre a solucionar els problemes de la gent. No com uns altres, que estan més entretinguts en les seves bregues internes que a ocupar-se del que realment importa», ha afegit, en referència a la situació per la qual travessa el PP.

Hila, finalment, ha repassat el grau de compliment del programa electoral, que ha xifrat en més d'un 80%, afirmant que «la pandèmia no ha servit d'excusa per a incomplir els nostres compromisos, com sí que van fer els governs de la dreta en l'anterior crisi».

Després del debat de la gestió dels quatre anys de mandat de la Comissió Executiva, els delegats i delegades que representen a les quatre agrupacions de la Ciutat, l'han votat per unanimitat, amb el 100% dels vots.