Vidal incorpora millores contra la fractura digital i la discriminació lingüística a la Llei de Protecció dels Consumidors i Usuaris vulnerables

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha celebrat que gràcies a la seva tasca i a la del senador de Compromís Carles Mulet, amb qui comparteix grup al Senat, la llei de protecció de consumidors i usuaris vulnerables incorpora «mesures per humanitzar la relació de bancs i caixes amb els consumidors, especialment els pertanyents a la Tercera Edat», així com «un reconeixement explícit, en el seu preàmbul, que deixa clar que parlar llengües minoritzades, com el català, és un aspecte que fa més vulnerable i necessari de protecció el consumidor».

Vidal ha destacat especialment les mesures que «facilitaran la vida de les persones majors amb dificultats tecnològiques en l'àmbit financer» i ha explicat que «es garantirà què els caixers automàtics no desapareguin, la dotació de més personal per atendre les persones amb menys capacitats digitals, l'ús de tecnologies senzilles i una major seguretat davant les estafes online i les enganyifes, així com garantir un servei inclusiu al món rural i als pobles petits».

L'ecosobiranista ha recordat que les millores «són fruit de la col·laboració i de la vehiculació de demandes del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacidat (CERMI), de FACUA i de la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears».